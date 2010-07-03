Engie оспорит штраф польского регулятора из-за "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/DPA/Soeren Stache

Выступавшая одним из инвесторов "Северного потока – 2" французская компания Engie оспорит штраф на 40,3 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Мы абсолютно не согласны с этими претензиями. Будем оспаривать его незамедлительно", – говорится в сообщении.

В пятницу, 8 ноября, польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) оштрафовало Engie на 40,3 миллиона долларов за отказ предоставлять антимонопольщикам сведения об участии в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

При этом польское Управление ранее сообщало, что назначенный штраф станет самым большим в истории ведомства. Глава UOKiK Марек Нехцял объяснил, что не видит рвение к сотрудничеству со стороны Engie Energie, которое "можно считать отсутствием уважения к нашему государству".

В апреле 2018 года в Польше инициировали антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток – 2". "Газпром" направил в адрес UOKIK возражения и ходатайствовал о прекращении антимонопольного расследования.

Польский антимонопольный орган полагает, что заключенные финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия. Значит, они требуют согласия UOKIK. По закону президент UOKIK может применить санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без согласия UOKIK.

В октябре уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский говорил о планах полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

Первый замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнев считает, что такие заявления неудивительны для страны, руководство которой "заинтересовано в изменении цен на газ". Однако альтернативные способы поставки газа в Польшу будут дороже, констатировал он. По утверждению депутата, Польша хочет "выторговать" выгодные условия.

