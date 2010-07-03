В ГД оценили позицию Польши по российскому газу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Заявления Варшавы о том, что Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года, прокомментировал первый замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнев.

По словам депутата, такие заявления неудивительны для страны, руководство которой "заинтересовано в изменении цен на газ". Однако, напомнил Селезнев в беседе с RT, "альтернативные способы поставки газа в Польшу, особенно в том, что касается СПГ, будут гораздо дороже" и "не выдерживают ценовой конкуренции".

В сложившейся ситуации Польша пытается "выторговать себе выгодные условия", пояснил парламентарий, добавив, что, по сути, это ничего не меняет. "Думаю, что в перспективе долгих лет Варшава не откажется от российского газа. Политические заявления – это одно, а экономика – совсем другое", – считает Селезнев.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил о планах полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности. Тогда в Польше заявили, что ограничение деятельности "Газпрома" помогло избежать перебоев в поставках газа, которого в противном случае могло не хватить для юго-востока страны.

Министр энергетики России Александр Новак в свою очередь отметил, что решение суда затронет "в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа".