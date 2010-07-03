В Польше оценили решение суда по газопроводу Opal

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решение Европейского суда юстиции, запретившего "Газпрому" по максимуму использовать мощности газопровода Opal, помогло избежать перебоев в поставках газа в Польшу, заявил глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк.

"Если бы решение по Opal было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи и клиенты не могут себе позволить", – цитирует Возняка ТАСС.

Глава компании пояснил, что газа могло не хватить для юго-востока страны.

Во вторник, 10 сентября, суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что решение суда затронет "в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа".