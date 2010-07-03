Польша пообещала самый большой штраф из-за "Северного потока – 2"

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Польский антимонопольный регулятор UOKIK объявит о "самом высоком штрафе в своей истории" в связи с проектом "Северный поток – 2".

В апреле 2018 года в Польше инициировали антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток – 2". "Газпром" направил в адрес UOKIK возражения и ходатайствовал о прекращении антимонопольного расследования.

Как передает "Интерфакс", польский антимонопольный орган полагает, что заключенные финансовые соглашения по проекту преследуют ту же цель, что и создание совместного предприятия. Значит, они требуют согласия UOKIK. По закону, президент UOKIK может применить санкции к компаниям, которые, по его мнению, осуществляют концентрацию без согласия UOKIK.

В октябре уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский говорил о планах полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

Первый замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнев считает, что такие заявления неудивительны для страны, руководство которой "заинтересовано в изменении цен на газ". Однако альтернативные способы поставки газа в Польшу будут дороже, констатировал он. По утверждению депутата, Польша хочет "выторговать" выгодные условия.