В Госдуме оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что его страна будет добиваться существенного увеличения стоимости транзита российского газа по трубопроводу "Ямал – Европа". Комментируя эту инициативу, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT отметил, что в данном случае цена самого газа также может возрасти.
"Желание резко поднять стоимость за транзит понятно, с одной стороны. С другой стороны, наши польские коллеги понимают, что адекватно будет поднята цена и на газ, поэтому я думаю, что глобального скачка цен за транзит не будет", – подчеркнул Ананских.
Он добавил, что Россия не будет поддерживать сотрудничество при названных условиях, а само это решение является политически мотивированным.
Ранее Ананских прокомментировал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о возобновлении переговоров с Россией по транзиту и закупке газа в ближайшее время. По словам парламентария, РФ и "Газпром" всегда были к этому готовы, так что если власти Украины будут "отвечать за свои слова" и гарантировать решения, то Россия выслушает их предложения.
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