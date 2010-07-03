В Госдуме оценили призыв польского депутата по санкциям против РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Призыв лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша отменить экономические санкции против России, сохранив политические, оценил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По словам депутата, польский политик предлагает "дифференцированный подход", который заключается в отказе от части санций, невыгодных для польской экономики.

"Это попытка решить собственные проблемы, оставаясь в контексте общего антироссийского вектора", – заключил Новиков в беседе с RT.

Парламентарий посоветовал коллегам из Варшавы быть более последовательными и выступить "за отмену санкций целиком, без распределения их на хорошие и плохие".

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что необходимо отменить экономические санкции против Москвы, но при этом оставить в силе политические. Польский политик напомнил, что "российский уголь прибывает в Польшу, а немцы договариваются с Россией", несмотря на санкции.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил о планах полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

В Госдуме отметили, что не удивлены позицией Варшавы, которая пытается "выторговать себе выгодные условия", При этом первый замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнев подчеркнул, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, включая СПГ, обойдутся стране "гораздо дороже" и не выдержат ценовой конкуренции.