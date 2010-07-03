В Госдуме оценили призыв польского депутата по санкциям против РФ

14:52
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Призыв лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша отменить экономические санкции против России, сохранив политические, оценил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По словам депутата, польский политик предлагает "дифференцированный подход", который заключается в отказе от части санций, невыгодных для польской экономики.
"Это попытка решить собственные проблемы, оставаясь в контексте общего антироссийского вектора", – заключил Новиков в беседе с RT.
Парламентарий посоветовал коллегам из Варшавы быть более последовательными и выступить "за отмену санкций целиком, без распределения их на хорошие и плохие".
Владислав Косиняк-Камыш заявил, что необходимо отменить экономические санкции против Москвы, но при этом оставить в силе политические. Польский политик напомнил, что "российский уголь прибывает в Польшу, а немцы договариваются с Россией", несмотря на санкции.
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил о планах полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, альтернативой станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.
В Госдуме отметили, что не удивлены позицией Варшавы, которая пытается "выторговать себе выгодные условия", При этом первый замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнев подчеркнул, что альтернативные способы поставки газа в Польшу, включая СПГ, обойдутся стране "гораздо дороже" и не выдержат ценовой конкуренции.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: