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Экономика

03 ноября, 20:09

В Кремле не посчитали "жизненно важным" решение Дании по "Северному потоку-2"

экономика политика

Фото: ТАСС/DPA/Jörg Carstensen

Газопровод "Северный поток-2" мог быть построен без решения Дании по данному вопросу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1 Песков заявил, что Россия долго ждала согласования строительства газопровода по континентальному шельфу Дании. При этом представитель Кремля заявил, что "проект состоялся" и без одобрения датской стороны.

Дания разрешила прокладывать газопровод в своих территориальных водах 30 октября. Скандинавская страна была последним государством-членом Евросоюза, согласовавшим проект. Ожидать решения датских властей пришлось 2,5 года.

Мощность "Северного потока-2" составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод проложат по дну Балтийского моря из России в Германию.

Ранее в Госдуме заявили, что у правительства Дании не имелось веских оснований для отказа в строительстве нового газопровода. Зампред комитета по энергетике Игорь Ананских заявил, что проект, помимо прочего, не создавал никаких экологических проблем.

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