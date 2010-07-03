Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Прерванное в 2017 году сообщение между Турцией и Крымом возобновлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.

"Идет второе оформление груза. На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики", – рассказала Серова, отметив, что паромы между портами Керчь и Зонгулдак будут ходить раз в неделю.

В августе 2018 года генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков заявлял о намеренности Крыма наладить паромное сообщение с Турцией. Он отмечал, что переговоры уже проведены. При этом о будущей паромной линии уточнять не стал.

В 2017 году Турция прекратила принимать прибывающие из Крыма суда. Министерство транспорта, судоходства и коммуникации Турции объяснило свое решение заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке территориальной целостности Украины.

