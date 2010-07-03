Первый поезд из Москвы в Крым отправится 24 декабря

Фото: ТАСС/Сергей Леваненков
Первый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе оператора пассажирских поездов в Крым "Гранд Сервис Экспресс".
"8 ноября стартуют продажи билетов на пассажирские поезда по направлениям, соединяющим материковую часть России и полуостров Крым. Выбор и оплата билетов станут возможными в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика", – передает сообщение Агентство "Москва".
Генеральный директор оператора Александр Ганов заявил, что компания изучила спрос, сформировала финансово-экономические прогнозы и решила этой зимой начать работу на двух маршрутах в Крым. После открытия Крымского моста начнутся перевозки в бюджетном сегменте и сегменте с высоким уровнем комфорта.
Пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, выведут на маршрут, который соединит Санкт-Петербург и Севастополь. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. Поезд проедет 2741 километр за 43,5 часа.
Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Начало движения поездов состоится 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь займет 33 часа, за это время поезд проедет 2009 километров.
Крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что открытие железнодорожной части моста станет завершением логистического узла вокруг Крыма. "Это финал грандиозного проекта, который окончательно ставит точку в вопросе интеграции полуострова в состав России. Я убежден, что с открытием железнодорожного моста туристический поток будет только нарастать и может побить исторические рекорды", – заявил Ганжара в комментарии RT.
Грузовые перевозки в Крым начнутся позже пассажирских, в 2020 году.
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