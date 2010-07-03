Названы сроки запуска пассажирских поездов в Крым

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые поезда в Крым запустят в 2019 году после ввода железнодорожной части Крымского моста, сообщает ТАСС.

"Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в 2019 году", – заявили в министерстве транспорта РФ.

В ведомстве подчеркнули, что с инициативой взять на себя перевозки выступила сама компания. Окончательное решение было принято после рабочей поездки министра транспорта Евгения Дитриха на полуостров. Чиновник лично осмотрел местную железнодорожную инфраструктуру.

Грузовые перевозки планируют начать несколько позже, в 2020 году.

В октябре стало известно, что железнодорожную часть Крымского моста протестировали с применением тепловозов. В каждом из составов было по локомотиву и еще 23 вагона-хоппера.