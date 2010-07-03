Крымский мост протестировали запуском составов с тепловозами

14:22
Фото: ТАСС/Сергей Леваненков
Железнодорожные конструкции Крымского моста проверяют на прочность разными способами. На конец текущего года назначены приемочные испытания, сообщает пресс-служба информационного центра "Крымский мост".
Отмечается, что на испытуемых участках работают тяжелые технические железнодорожные составы.
"Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн. Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики – тензометры, инклинометры и акселерометры – фиксируют состояние опор и пролетных строений", – говорится в сообщении.
По словам директора НИИ диагностики Светланы Бохановой, в ходе испытаний специалисты отслеживают, как держатся конструкции моста под влиянием внешних факторов: атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, ветровых и волновых нагрузок.
"Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени. Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста", – приводятся в сообщении слова Бохановой.
Ранее сообщалось, что по железнодорожной части Крымского моста со станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная в тестовом режиме проехал тепловоз.
Мост в Крым из Краснодарского края самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. В июле стало известно о завершении процесса укладки рельсов.
12 августа на автомобильной части Крымского моста был установлен очередной рекорд трафика: за сутки по нему проехали 35989 машин.
Прежний рекорд продержался всего один день – 11 августа на Крымском мосту зафиксировали трафик в 35307 автомобилей. Вместе с тем в 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была отмечена 12 августа, тогда речь шла о 33359 транспортных средствах за сутки.
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