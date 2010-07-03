На Украине рассказали о последствиях отсутствия авиасообщения с Россией

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Украинский политолог заявил, что авиационная отрасль страны не сможет нормально развиваться, если не возобновится сообщение с Россией.
"Без восстановления авиасообщения между Украиной и РФ, включая взаимный авиатранзит, о развитии полноценного хаба и перехвате потока авиапассажиров между Европой и Азией украинцам остается только фантазировать", – написал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко на своей странице в Facebook.
По его словам, украинские перевозчики терпят убытки из-за необходимости облетать территорию РФ.
О запрете российским авиакомпаниям летать на Украину стало известно 25 сентября 2015 года. В министерстве транспорта РФ приняли зеркальные меры в ответ на это решение. А в апреле текущего года кабинет министров Украины запретил и нерегулярное авиасообщение с Россией, кроме рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.
В 2017 году сообщалось также о планах Киева прервать пассажирское сообщение с РФ по железной дороге. По данным СМИ, за последние пять лет пассажиропоток по железной дороге между Украиной и Россией снизился на 63,7 процента: если в 2014 году поезда перевезли в этом направлении 2,1 миллиона пассажиров, то в 2018 году – только 760,3 тысячи.
Из Москвы на Украину можно напрямую добраться на автобусе. С августа автобусы оправляются с автостанции "Теплый Стан". Цена на проезд для взрослых до Житомира составляет 1,5 тысячи рублей, до Киева и Чернигова – 1,4 тысячи рублей.
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