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07:49

Автобусные рейсы в Житомир будут отправляться с "Теплого Стана"

транспорт город

07:49

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Автобусы сообщением Москва – Житомир (Украина) с 17 августа будут оправляться с автостанции "Теплый Стан". Об этом говорится на сайте "Мосгортранса".

"Перевозчик ООО "Евро Транс Автоком" сообщает об открытии продаж по маршруту. Регулярность: по нечетным дням. Время отправления из Москвы в 15:00", – указывается в сообщении.

Цена на проезд для взрослых до Житомира – 1,5 тысячи рублей, до Киева и Чернигова – 1,4 тысячи рублей.

В июне были запущены рейсы с автовокзала "Северные ворота". Отсюда можно уехать на Украину, в Белоруссию, Латвию, Эстонию, Молдавию, а совсем скоро и в Хельсинки. Сюда перенесли некоторые маршруты, которые раньше отправлялись с автостанций "Тушинская" и "ВДНХ".

При этом автостанцию в Тушине планируют переделать в крупный транспортно-пересадочный узел. Там будут пересекаться маршруты метро, электричек и автобусов. В составе этого ТПУ построят автовокзалы "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево", "Лухмановская" и "Щелковская".

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