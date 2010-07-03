Новыми маршрутами в ТиНАО за полгода воспользовались 2 млн человек

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автобусами, которые следуют по 13 новым маршрутам в ТиНАО, с начала их запуска воспользовались около двух миллионов пассажиров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Почти половину поездок, а именно 925 тысяч, совершили пассажиры, имеющие льготы на оплату проезда, в том числе школьники и студенты. Раньше они не могли пользоваться льготами, поскольку по этим маршрутам не следовал городской транспорт.
Транспорт на этих направлениях запустили 21 декабря прошлого года. Руководитель Организатора перевозок Павел Павлов отметил, что востребованность транспорта на новых маршрутах постоянно растет. В частности, если в январе автобусы перевезли порядка 140 тысяч человек, то в июне – уже 360 тысяч.
"Удобные направления соединили поселения ТиНАО с железнодорожными платформами и станциями метрополитена. Жители могут добраться до школ, вузов, детских садов, больниц и поликлиник, офисов госуслуг и торговых центров. Раньше им приходилось ездить по этим маршрутам с пересадками", уточнил он.
Самым популярным по-прежнему остается маршрут № 967. За полгода по нему совершили поездки около 660 тысяч человек. Десять маршрутов связали поселения округов, еще три – населенные пункты с ближайшими станциями метро.
Всего по направлениям курсируют 69 современных и комфортных автобусов экологического класса "Евро-5". Они оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, а также информационными табло и электронными указателями номера маршрута. В них есть пандусы для маломобильных горожан и пассажиров с детскими колясками.
Ранее сообщалось, что на территории ТиНАО на 50% выполнили работы по созданию инфраструктуры для семи автобусных маршрутов. Общая площадь благоустройства составляет около 43 гектаров.
Уже демонтировано покрытие проезжей части и тротуаров. Дороги расчищены. Сейчас в округе убирают старый бордюр и кладут новый. По маршрутам оборудуют новые тротуары, установят почти 1000 новых фонарей и уличных торшеров, 104 современных остановочных павильона. Также здесь разобьют около 153 тысяч квадратных метров газонов, посадят более 500 деревьев и 300 кустарников.
"Мосгорсправка": автобусы-полуэкспрессы
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