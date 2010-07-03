Обустройство автобусных маршрутов в ТиНАО выполнено на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На территории ТиНАО на 50% выполнили работы по созданию инфраструктуры для семи автобусных маршрутов. Общая площадь благоустройства составляет около 43 гектаров, передает портал мэра и правительства Москвы.

Уже демонтировано покрытие проезжей части и тротуаров. Дороги расчищены. Сейчас в округе убирают старый бордюр и кладут новый.

"Обеспечить безопасное движение общественного транспорта по существовавшим в поселках узким дорогам было невозможно, так как минимальная ширина полос для перевозки людей автобусами составляет 3-3,5 метра. Во время работ расширят существующие дороги до 7-7,5 метров. На данный момент обустраивают основание проезжей части", – сообщил департамент капитального ремонта.

Также уточняется, что по маршрутам оборудуют новые тротуары, установят почти 1000 новых фонарей и уличных торшеров, 104 современных остановочных павильона. Также здесь разобьют около 153 тысяч квадратных метров газонов, посадят более 500 деревьев и 300 кустарников.



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Два маршрута планируется обустроить от метро "Теплый стан". Один пойдет в поселок Ватутинки, другой сделает удобнее дорогу до метро для жителей поселка Первомайское. Протяженность этих маршрутов составит около 30 километров.

Автобусное сообщение соединит поселение Переделкино (7000 человек) с железнодорожной станцией Переделкино. Протяженность этого маршрута – более 5 километров. Еще два маршрута обустраивают между поселком Воскресенское и деревней Расторопово, между поселком Десеновское и деревней Кувекино.

