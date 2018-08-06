Украина может прекратить ж/д сообщение с Россией

06 августа 2018, 12:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Украина рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
О возможном закрытии железнодорожного сообщения заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян.
В конце прошлого года он отмечал, что решение может быть принято в 2018 году, а ущерб от прекращения движения российских поездов через Украины, по словам министра, составит одну гривну.
По данным государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця"), самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал маршрут Киев – Москва. Он принес около шесть миллионов долларов прибыли.
С октября 2015 года по инициативе Украины между странами полностью отсутствует авиасообщение. Количество пассажирских поездов уменьшилось в разы.
Ранее Омелян обвинил Россию в блокировке украинских портов в Бердянске и Мариуполе. По словам министра, суда заходят в порты на 10% реже, что приводит к убыткам.
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