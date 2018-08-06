Украина обвинила Россию в блокировке своих портов

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Россия использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море для блокировки украинских портов в Бердянске и Мариуполе. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, суда заходят в порты на 10% реже, что приводит к убыткам в "сотни миллионов гривен". Также убытки наносит простой кораблей перед проходом Керченского пролива или заходом в Азовское море.

Министр считает, что действия российской стороны направлены на "дестабилизацию" ситуации на Украине. Омелян, подчеркнул, что Киев ведет переговоры с партнерами, чтобы ввести аналогичные меры против черноморских портов РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия досматривает суда, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив с целью заблокировать страну на Азовском море.

В Госдуме отметили, что все суда, которые заходят в воды России, контролирует ВМФ РФ и береговая охрана. Это не противоречит Международному морскому праву.