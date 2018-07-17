В Госдуме ответили на обвинения Порошенко в досмотре украинских судов Россией

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что их военные должны помешать российским пограничникам досматривать суда, следующие через Керченский пролив. Он отметил, что Россия "массово задерживает суда" якобы для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс в Донбассе.
Водолацкий считает, что Порошенко постоянно хочет высказать идеи, которые повысят доверие к нему в стране. "На сегодняшний день самый низкий рейтинг среди президентов именно у него. Поэтому различные действия Порошенко в каком-то угаре в последние несколько месяцев делаются с определенной целью", – цитирует его RT.
Эксперт добавил, что Украина не может прекратить досмотр судов, поскольку у нее нет своего флота. "Ржавые корыта, которые стоят в Одессе, не способны выходить в море", – подчеркнул Водолацкий.
По его мнению, Россия адекватно отвечает на все украинские провокации. Он пояснил, что все суда, которые заходят в наши воды, контролирует ВМФ РФ и береговая охрана. Это не противоречит Международному морскому праву.
Ранее Петр Порошенко заявил, что российские войска могут провести "военную операцию" против Мариуполя. Он полагает, что Россия досматривает суда, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив. Президент считает, что это необходимо, чтобы якобы заблокировать Украину на Азовском море.
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