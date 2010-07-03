Киев планирует возобновить пассажирские перевозки в Крым

Киев планирует возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "Радио "Свобода".
По его словам, украинская сторона строит контрольно-пропускные пункты въезда–выезда (КПВВ). "Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", – подчеркнул Криклий. "Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции", – добавил министр.
На вопрос о возобновлении официальных пассажирских перевозок в Крым, Криклий ответил, что их "обязательно" запустят. Он уточнил, что местные власти при участии Мининфраструктуры Украины проведут конкурсы для перевозчиков, которые проявят интерес к этому направлению.
В июле в Крыму объявили о готовности начать прием рейсов с Украины. Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк подчеркнул, что международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиасообщения. По его словам, там есть пункты для приема рейсов как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Возобновление авиарейсов принесет пользу прежде всего самой Украине, считает Черняк.
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