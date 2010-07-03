В ГД ответили на заявление Киева об опасности авиасообщения с Россией

Слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия об "опасности" восстановления авиасообщения с РФ оценил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников.
По мнению парламентария, "восстановление авиасообщения послужит только улучшению отношений России и Украины", так как "выгоднее ездить из страны в страну напрямую". Как подчеркнул Калашников в беседе с RT, для Киева нет и не может быть никакой опасности в восстановлении авиасообщения.
Ранее Владислав Криклий заявил о том, что Украине "надо иметь какой-то суицидальный настрой", чтобы восстановить авиасообщение с Россией. Он также отметил, что железнодорожное сообщение между странами является отдельным вопросом.
В конце июля в Крыму объявили о готовности начать прием рейсов с Украины. Как подчеркнул председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиасообщения, там есть пункты для приема рейсов как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. По словам Черняка, возобновление авиарейсов принесет пользу прежде всего самой Украине.
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