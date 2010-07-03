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Политика

12:18

Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Евросоюза

политика за рубежом

Фото: ТАСС/EPA/PATRICK SEEGER

Уходящий с поста главы Евросоюза Дональд Туск заявил, что за пять лет работы позиционировал Россию как "стратегическую проблему" коалиции. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим, что Россия – это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме", – заявил политик.

Туск отметил, что приоритетом для него, как для руководителя, было сохранение единства Евросоюза и консолидированное противостояние "агрессивной политике Кремля".

"Я был (и остаюсь) убежден, что в этой игре на карту поставлены не только будущее независимой Украины и безопасность Центральной Европы, в том числе моей страны, но и суверенитет Европы как политического образования", – подчеркнул он.

Итог работы политик видит в том, что страны Европы выступили против России единым фронтом, в том числе в области установления экономических и политических санкций.

Ранее парламент Германии принял законопроект, согласно которому магистральный газопровод "Северный поток – 2", разрабатываемый в России, будет выведен из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Прокладку трубопровода одобрили все страны-участницы ЕС, однако премьер Польши раскритиковал их руководителей.

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