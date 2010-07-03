Черногория вслед за ЕС продлила санкции против России

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Черногория, а также Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении индивидуальных санкций в отношении граждан России и Украины.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Ограничения пролонгированы на полгода и касаются 170 физических и 44 юридических лиц, передает RT.

Евросоюз продлил санкции 12 сентября. Главным образом они затрагивают органы власти и военные формирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.

Норвежский политик Рагнхильд Вассвик ранее выступила за снятие санкций с России, так как они затрагивают двухстороннее сотрудничество и влияют на представителей бизнеса.