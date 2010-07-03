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Политика

08:00

Экс-посол Австрии назвал условие отмены санкций против РФ

политика экономика за рубежом

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций против Москвы необходима поддержка группы стран ЕС.

По его словам, до сих пор не удалось получить поддержку большинства в Евросоюза даже за пошаговую отмену рестрикций. "Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность", – сказал Бауэр РИА Новости.

Он считает, что в вопросе санкций "кто-то один мог бы встать и сказать: "Я не участвую в этих санкциях". Таким образом санкциям придет конец, но "вместе с ними – и тому, кто это скажет, поэтому никто и не может отважиться".

Он добавил, что санкции несут ущерб России, но и частично идут на пользу. При этом они "вредят и европейцам, но не американцам".

Ранее сообщалось, что немецкие производители потеряли более 100 миллиардов долларов за шесть лет действия антироссийских санкций в Европе.

ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. Москва ответила продовольственным эмбарго.

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