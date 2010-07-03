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Москва 24

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Политика

15:03

В Госдуме отреагировали на слова экс-премьера Италии о возможности снятия санкций с РФ

политика

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член парламентского комитета по международным делам Антон Морозов прокомментировал слова бывшего премьера Италии о том, что сейчас в европейской политике наступил самый благоприятный момент для снятия антироссийских санкций.

По мнению депутата, такое заявление говорит о том, что в Европе еще остались "здравомыслящие политики и государства", которые отстаивают интересы своего народа и не поддаются внешнему давлению.

"Очевидно, что продолжение санкционной войны выгодно только США, а не европейским странам. Европа традиционно является очень важным партнером для России в торгово-экономическом плане", – подчеркнул парламентарий в интервью RT.

Морозов выразил уверенность, что в случае отмены санкций за Италией последуют и другие европейские страны. Депутат добавил, что методом ограничений невозможно изменить принципиальные подходы России к внешней политике.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что решение бундестага отклонить предложение о смягчении антироссийских санкций обернется новыми экономическими потерями для бизнеса в Германии.

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