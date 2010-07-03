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Решение бундестага отклонить предложение о смягчении антироссийских санкций обернется новыми экономическими потерями для бизнеса в Германии. В этом уверен член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Германия уже потеряла более 100 миллиардов евро в результате санкций. Когда политика стоит дорого и не дает результатов, ее меняют на другую. В Берлине пока не созрели", – цитирует его РИА Новости.

Накануне депутаты немецкого парламента отклонили предложение оппозиции отказаться от продления антироссийских санкций. Оппозиционные парламентарии предложили проводить политику "кооперации с Москвой", поскольку антироссийские санкции "никакого влияния они не возымели".

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с 2014 года торговля между Россией и Германией сократилась почти вдвое, хотя с 2017 года страны начали постепенно наращивать товарооборот.

К концу текущего года Россия и ЕС потеряли в общей сложности около 400 миллиардов долларов. При этом если в начале периода действия санкций основной ущерб пришелся на Россию, то теперь от ограничений в основном страдают страны Евросоюза.

