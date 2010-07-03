Немецкие парламентарии призвали вывести американские войска из Германии

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Представители Левой партии в немецком бундестаге выразили недовольство присутствием американских войск в Германии. Депутаты обеспокоены возможным обострением отношений с Россией, сообщает RT.

"Присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряженности в отношениях с Россией. Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России", – заявили партийцы в документе, обращенном к правительству Германии.

В заявлении подчеркивается, что передислокация американских войск нарушает "Договор 2+4", заключенный еще в 1990 году между ГДР и ФРГ. Согласно этому документу, в восточных федеративных землях исключена возможность появления иностранных войск и ядерного оружия.

Для США военные базы в Германии выступают гарантом оперативного развертывания американских сил вокруг Ирана и транспортировки войск. Размещенные на немецкой земле части также участвуют в "точечной ликвидации" в Пакистане и Афганистане.

По информации Левой партии, в Германии базируется порядка 35 тысяч американских солдат.

В начале октября немецкие СМИ рассказали об эффекте антироссийских санкций. Журналисты обратили внимание на то, что на долю России выпадает немногим больше половины убытков по сравнению со странами, которые и наложили ограничения.

Экономические санкции и запреты еще в 2014 году ввели против России страны Европы, США и Канада.