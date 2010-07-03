Немецкие парламентарии призвали вывести американские войска из Германии

Фото: ТАСС/Константин Сазончик
Представители Левой партии в немецком бундестаге выразили недовольство присутствием американских войск в Германии. Депутаты обеспокоены возможным обострением отношений с Россией, сообщает RT.
"Присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряженности в отношениях с Россией. Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России", – заявили партийцы в документе, обращенном к правительству Германии.
В заявлении подчеркивается, что передислокация американских войск нарушает "Договор 2+4", заключенный еще в 1990 году между ГДР и ФРГ. Согласно этому документу, в восточных федеративных землях исключена возможность появления иностранных войск и ядерного оружия.
Для США военные базы в Германии выступают гарантом оперативного развертывания американских сил вокруг Ирана и транспортировки войск. Размещенные на немецкой земле части также участвуют в "точечной ликвидации" в Пакистане и Афганистане.
По информации Левой партии, в Германии базируется порядка 35 тысяч американских солдат.
В начале октября немецкие СМИ рассказали об эффекте антироссийских санкций. Журналисты обратили внимание на то, что на долю России выпадает немногим больше половины убытков по сравнению со странами, которые и наложили ограничения.
Экономические санкции и запреты еще в 2014 году ввели против России страны Европы, США и Канада.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: