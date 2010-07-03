Депутат Европарламента заподозрил Россию в финансировании Тунберг

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Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен хочет выяснить, может ли Европейская комиссия исключить то, что Россия якобы финансирует проходящие в Европе климатические акции.

По его словам, движение "Пятница ради будущего" шведской активистки Греты Тунберг, акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море имеют серьезную финансовую поддержку. Подобные протесты могут отрицательно повлиять на экономическое развитие европейской экономики, считает парламентарий.

Он призвал проанализировать экологические протесты на предмет наличия гибридных угроз. Политик также интересуется, может ли Россия быть связана с организацией этих кампаний.

Политолог Александр Асафов назвал поиск таких связей традиционным "политическим стереотипом".

"Экологическая повестка, конечно, испытывает определенные манипуляции, но говорить о влиянии России, на мой взгляд, достаточно забавно", – цитирует его RT.

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. По ее мнению, мировое сообщество игнорирует климатические проблемы. Шведка подчеркнула, что ее не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, которая обеспокоена состоянием окружающей среды. В Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг.

Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России учитываются экологические вопросы, которые поднимает шведка.

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что активистка недостаточно оценивает роль технологий и инноваций в деле борьбы с глобальным потеплением. При этом она назвала ее речь потрясающей.