Эксперт по соцсетям оценил смену статуса Греты Тунберг в Twitter

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Глава агентства "Социальные сети" Денис Терехов оценил новый статус шведской экоактивистки Греты Тунберг в Twitter: он поменялся после комментария президента Владимира Путина о выступлении школьницы в ООН. Эксперт рассказал Москве 24, что, по его мнению, девочка все делает верно с точки зрения продвижения.

"Грета только начинает свою политическую карьеру, и это логично, что она пытается пиариться на высказываниях многоуважаемых людей", – пояснил он.

Терехов также напомнил, что раньше у школьницы стоял статус, который являлся отсылкой к заявлению о ней президента США Дональда Трампа. Американский лидер написал в Twitter, что Грета выглядит как счастливая девушка, которую ожидает чудесное будущее.

"В случае с Трампом это очень логично, потому что Трамп – блогер и активно ведет свой Twitter", – говорит специалист.





Денис Терехов глава агентства "Социальные сети" Я думаю, что девушка, которая делает политическую карьеру, должна ориентироваться на подобные высказывания и ситуативно на них реагировать. Она далеко пойдет.

В эту среду Путин рассказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Тунберг в ООН. По его словам, неправильно "когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах". Он выразил уверенность, что Грета – "добрая девочка и очень искренняя", но предположил, что ей никто не объяснил, что "современный мир сложен и многообразен".

После этого в профиле Тунберг поменялся статус.

"Добрая, но плохо информированная девочка", – гласит новая надпись в профиле активистки в Twitter.

Ранее 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. Она заявила, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.

Шведка отметила, что ее вообще не должно быть на саммите ООН, ей следовало быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи.

Депутат нижней палаты парламента Василий Власов пригласил Тунберг выступить в России. Он направил соответствующее письмо с приглашением послу Швеции в России Малене Мард. Власов пояснил свою идею тем, что в России также много молодежи, которая обеспокоена состоянием окружающей среды. Он выразил восхищение Гретой Тунберг и ее решимостью.

При этом в Госдуме сообщили, что не собираются приглашать Грету Тунберг. Председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова объяснила, что депутат не может приглашать кого-либо на пленарное заседание и Совет Госдумы.