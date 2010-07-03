Норвежский политик выступила за снятие санкций с России

Глава губернского совета Финнмарка Рагнхильд Вассвик в своей статье для газеты iFinnmark рассказала, почему выступает за отмену санкций против России.

По ее словам, санкции затрагивают двухстороннее сотрудничество, а из-за этого влияют на норвежских представителей бизнеса.

"Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", – указала политик.

В условиях санкций Россия заменяет ранее импортируемые продукты продукцией собственного производства, а это делает страну сильнее.

Россия несет только чуть больше половины убытков от санкций со стороны запада, остальное приходится на страны, которые ввели эти ограничительные меры. Об этом говорят результаты исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, которые опубликовала немецкая газета Handelsblatt. Специалисты утверждают, что ежемесячные торговые потери от санкций составляют четыре миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к подрыву территориальной целостности Украины. В специальном коммюнике ЕС говорится, что к 170 гражданам и к 44 компаниям продлены ограничительные меры, которые включают в себя заморозку финансовых средств, а также ограничения на поездки.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширила их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

