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Экономика

13 ноября, 21:12

Бундестаг принял законопроект о защите "Северного потока – 2" от директивы ЕС

экономика политика

Фото: ТАСС/CLEMENS BILAN/EPA

Парламент Германии принял законопроект, который выводит магистральный газопровод "Северный поток – 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно директиве, одна компания не может добывать газ и владеть трубопроводом в ЕС, по которому этот газ доставляется потребителям.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором "Северного потока – 2", обратилась в Европейский суд с требованием о частичной отмене поправок к директиве, поскольку они нарушают Энергетическую хартию.

По мнению компании, решение ЕС о внесении поправок нарушает установленные обязательства о создании справедливого режима и отказа от дискриминационных действий. Кроме того, газопровод имеет право на выход из-под действия поправок, посчитал оператор.

На сегодняшний день строительство газопровода завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

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