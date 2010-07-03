Оператор "Северного потока – 2" подал иск против Евросоюза

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Оператор проекта магистрального газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG обратился в арбитраж с жалобой на Евросоюз, который принял дискриминационные поправки к Газовой директиве, нарушающие Энергетическую хартию. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению компании, решение ЕС о внесении поправок нарушает установленные обязательства о создании справедливого режима и отказа от дискриминационных действий. Начало разбирательства не отразится на строительстве газопровода, уверяют в Nord Stream 2 AG.

Поправки к Газовой директиве распространяют действие норм о разделении деятельности по добыче и транспортировке, установке конкурентных тарифов на прокачку и разрешению доступа к трубопроводам третьих сторон на морские участки "Северного потока – 2".

На сегодняшний день строительство газопровода завершено на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра. Газопровод протянется от побережья России до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны ЕС, поддержавшие проект строительства газопровода, фактически оплачивают новое вооружение для российской армии.

