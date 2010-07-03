Эксперт прокомментировал требования США к Турции по С-400

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400 во избежание столкновения с американскими санкциями.
"Подобное давление со стороны Соединенных Штатов чревато еще большими проблемами для Вашингтона. Сегодня задача США в отношении Турции – сохранить ее в рамках НАТО", – цитирует RT слова Блохина.
Он добавил, что чрезмерное давление на Турцию приведет к тому, что она начнет отдаляться от США в сторону России. По словам эксперта, если такой курс продолжится и дальше, то "это будет губительная и грубая ошибка".
Эксперт выразил мнение, что Соединенные Штаты борются не только с противниками, но и со своими союзниками. Он добавил, что по последним развитиям событий складывается мнение, что единственный инструмент внешней политики США – санкционные меры.
"Но эффективными санкции могут быть только тогда, когда есть международная коалиция и адресат этих мер. Сейчас же санкции уже не могут работать. Они становятся неким духом времени", – заключил Блохин.
Ранее в Госдепе США заявили, что Турции следует избавиться от российских зенитно-ракетных систем С-400, в противном случае Анкара рискует столкнуться с американскими санкциями. Представитель Госдепа подчеркнул, что отказ от С-400 может улучшить отношения Анкары и Вашингтона.
Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории. После начала поставок президент США заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Глава Белого дома назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.
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