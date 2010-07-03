Эрдоган исключил отказ Турции от С-400

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Власти Турции считают нарушением прав требование США отказаться от российского оружия.

"Мы не находим правильным требование полностью отказаться от С-400. Нельзя полностью отказаться от С-400 и перейти на (американские системы ПВО) Patriot. Мы сказали, что можем купить Patriot, но покупая его, мы не можем отказываться от С-400. Это наше суверенное право", – цитирует РИА Новости президента Тайипа Эрдогана.

Такое заявление турецкий лидер сделал после переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.

После начала поставок президент США заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Глава Белого дома назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.

Американский закон CAATSA от 2017 года позволяет налагать санкции на страны, покупающие вооружение у России. Под него из-за покупки С-400 уже попал Китай.

