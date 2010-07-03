РФ и Турция проводят третье совместное патрулирование в Сирии

Фото: ТАСС/Андрей Грязнов

Военные России и Турции приступили к третьему совместному патрулированию на северо-востоке Сирии в пятницу, 8 ноября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны Турции.

Операцию военных санкционировали на основе соглашения, достигнутого Российской Федерацией в Сочи 22 октября 2019 года. Патрулирование организуют на территории между Камышлы и Эль-Маликия к востоку от реки Евфрат. Военные планируют в том числе задействовать беспилотники.

В конце октября в Сирию перебросили 300 российских военных полицейских. Подразделения Вооруженных сил РФ, ранее дислоцированные в Чечне, перебросили с аэродрома в Северной Осетии.

Сообщалось, что военные будут помогать мирным жителям и поддерживать правопорядок. Полицейские должны были патрулировать территорию в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.