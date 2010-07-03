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Политика

10:36

Политолог рассказал о главном приоритете США в Сирии

политика

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал решение США провести расширенную военную миссию для защиты нефтяных месторождений в Сирии.

По его словам, Вашингтон показал, что главным приоритетом США в Сирии является не борьба с терроризмом, а грабеж нефтяных ресурсов и лоббизм американских коммерческих интересов на Ближнем Востоке.

"Когда США будут заявлять, что они готовы в той или иной стране бороться с терроризмом, мы тут же будем обращать внимание, есть ли там какие-то важные ресурсы, которые хотела бы получить Америка", – сообщил он в эфире радио Sputnik.

Политолог добавил, что США никогда не борются с терроризмом в тех регионах, где нет никаких полезных ресурсов.

Ранее американская армия начала строить две новые военные базы на северо-востоке Сирии. В район населенного пункта Сур, где разместится база, направили строительную технику и дополнительные военные отряды.

В МИД РФ посчитали, что США стремятся наращивать свою военную мощь в этом регионе Сирии, чтобы незаконно откачивать нефть из богатых месторождений. Вашингтон ежемесячно получает от контрабанды сирийского топлива более 30 миллионов долларов, заявили в ведомстве. Белый дом связывает усиление военного присутствие с необходимостью предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям.

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