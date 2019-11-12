Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 млрд долларов

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Дональд Трамп предложил Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов и "обходной путь" разрешения ситуации с санкциями, которые США пообещали ввести против Турции за покупку российских С-400. Об этом пишет Washington Post.

По данным источников издания, такие предложения президента США содержатся в письме, адресованном турецкому лидеру. Газета считает, что предложения Трампа, "приведут в ярость" часть законодателей в палате представителей США, которые в октябре поддержали введение санкций против Анкары за ее военную операцию в Сирии.

29 октября палата представителей американского конгресса поддержала пакет санкций против Турции в связи с проведением военной операции на севере Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

В турецком МИД отметили, что санкции несовместимы с основами сотрудничества стран в рамках НАТО. Кроме того, такое решение противоречит договоренностям по Сирии, которые были достигнуты между Турцией и США в середине октября.

До этого президент США Дональд Трамп поручил снять санкции, наложенные на Турцию из-за операции в Сирии. Он отметил, что прекращение огня на сирийской границе соблюдается уже на протяжении пяти дней.

Россия начала поставку С-400 в Турцию 12 июля 2019 года. Эрдоган назвал договор с Москвой самым важным в истории.

После начала поставок президент США Дональд Трамп заявил, что Турция больше не может рассчитывать на покупку американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Глава Белого дома назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он посетовал на то, что Анкара планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы "по глупости" отказалась от сделки.

