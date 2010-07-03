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Политика

04:22

Израильские истребители F-35 отработали "уход" от российской системы С-400

политика за рубежом безопасность

Фото: EPA/TASS/MAXIM SHIPENKOV

ВВС Израиля совместно с союзниками из США и европейских стран провели военные игры "Голубой флаг", на которых было отработано противодействие российской зенитной ракетной системе С-400 "Триумф". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Breaking Defense.

Отмечается, что в учениях были задействованы несколько израильских истребителей пятого поколения F-35I и F-16I, а также более трех десятков бомбардировщиков других стран. Среди них были F-16, F-35 и Eurofighter Typhoon.

Известно, что истребители отрабатывали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе противовоздушной обороны. При этом российскую технику ЗРС С-400 имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot.

Уточняется, что учения проходили вблизи зоны боевых действий в районе сектора Газа.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил отказ Турции от С-400. Власти Турции считают нарушением прав требование США отказаться от российского оружия.

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