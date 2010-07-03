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Политика

16:04

Эрдоган не исключил возможность приобретения российских истребителей

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил возможности приобретения истребителей у России. Это может произойти, если США откажутся поставить F-35. Об этом сообщает ТАСС.

"Когда мы покупали (зенитные ракетные системы. – Прим. ред.) С-400, мы ни у кого не спрашивали (разрешения. – Прим. ред), если мы примем решение, то мы их купим", – заявил турецкий лидер.

В конце октября сообщалось, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. Отмечалось, что стороны также могут договориться о том, чтобы Турция начала производить компоненты для самолетов России.

Позднее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что консультации по вопросу возможных поставок истребителей Су-35 и Су-57 идут. В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар не подтвердил информацию о закупке российских истребителей Су-35.

Су-35 – многоцелевой истребитель поколения 4++, который поставляется в Китай. Новейший истребитель пятого поколения впервые был представлен на МАКС.

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