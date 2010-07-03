В Китае обозначили четыре слабых места России

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Россию признали одной из трех сильнейших стран в мире. При этом у государства существует четыре слабых места, среди которых проблема численности населения, экономические трудности, торможение развития экономики, а также сложная международная обстановка. Об этом сообщает интернет-сайт Sohu.

"Площадь территории России – 17,07 миллиона квадратных километров, а население – 140 миллионов человек, что мировой державе совсем не по статусу", – подчеркивает автор материала.

Отмечается, что Россия является многонациональным государством - в стране проживает 194 этноса. Это вызывает понятные трудности в управлении народом, которые обходятся чрезвычайно дорого. При этом автор статьи уверен, что различия между этносами "представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности".

Еще два слабых места в России – это мононаправленность экономики и неудачное географическое положение, говорится в статье. Сейчас во всем мире установилась спокойная экономическая обстановка, Россия в современных реалиях мировой повестки обречена на поражение, уверен автор. Причина тому – слабое экономическое развитие страны.

"В новой истории Россия – это та страна, которая стремительно расширяла свою территорию и сегодня является самой большой страной в мире. Однако она никогда не была по-настоящему богатой", – уточняется в статье.

Последнее слабое место России – трудная международная обстановка. На страну постоянно оказывается давление как со стороны США, так и от стран Восточной Европы.

Ранее французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара. Подчеркивалось, что страна прокладывает путь к независимости от американской валюты.