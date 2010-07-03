Существует риск прекращения транзита газа через Украину – Путин

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Президент России Владимир Путин сообщил об имеющемся риске прекращения транзита газа через территорию Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова российского лидера во время саммита БРИКС в Бразилии.

Путин отметил, что Россия готова снизить цену на топливо для Киева на 25%. При этом обязательным условием договора должны стать прямые поставки. По мнению российского президента, многочисленные иски "Нафтогаза" к "Газпрому" способны лишь обострить ситуацию.

"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", – сказал Путин.

Кроме того, он прокомментировал заявления украинской стороны о закупке газа по реверсу. Российский президент назвал это "полной чушью", сравнив сложившуюся ситуацию с "сапогами всмятку".

"Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы – в другую", – подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. При этом большая пресс-конференция российского президента традиционно состоится во второй половине декабря.

Путин также рассказал о готовности России экспортировать информационные технологии. Об этом лидер РФ сообщил на деловом форуме БРИКС.