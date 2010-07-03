Власти РФ удержали экономику страны от сползания в рецессию – Путин

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Властям РФ удалось удержать экономику страны от сползания в рецессию. При этом темпы роста ВВП, которые имеются сейчас, остаются недостаточными. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии", – передает слова российского лидера ТАСС.

Известно, что Владимир Путин заявил об этом, выступая на церемонии закрытия делового форума БРИКС.

"Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений", – дополнил президент РФ.

Ранее Владимир Путин высказался об отношениях между Россией и Китаем. Своим мнением российский лидер поделился на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.