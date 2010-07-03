Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, пишет французское издание Les Echos.

Автор статьи напомнил, что в РФ начался процесс "дедолларизации" экономики и финансовой системы в 2014 году с целью обойти американские санкции, когда в отношениях между Москвой и Вашингтоном возникло напряжение.

В итоге Россия заключила соглашения о валютных свопах с Ираном, Китаем и Турцией, а также увеличила число резервов в валютах стран БРИКС. Таким образом, указывается в издании, Москва оказала содействие торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил 125 миллиардов долларов.

По мнению автора статьи, продажа долларов также позволит России поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17%. Уже с начала текущего года рубль по отношению к американской укрепился на 7,6%.

Ранее сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Такие инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, рассказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. Банки столкнулись с проблемой, когда они вынуждены размещать вклады за рубежом в иностранных банках с ущербом для себя из-за роста объема привлеченных средств.

По словам экспертов, защита банковских депозитов от инфляции слабеет. Время высоких ставок по вкладам подходит к концу. Чтобы сохранить и приумножить накопленное, финансовые организации предлагают более рисковые инструменты.

