ЦБ повысил ключевую ставку. Что это означает

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Центробанк на последнем в этом году заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Теперь этот показатель составляет 7,75% годовых, сообщает пресс-служба Банка России.

Как пояснили в ЦБ, это решение носит упреждающий характер. Тем самым регулятор пытается ограничить инфляционные риски, которые остаются на повышенном уровне. Среди факторов, которые говорят о необходимости повысить ставку именно сейчас, аналитики называют волатильность цен на нефть, риск обвала рубля после возобновления покупок валюты для Минфина и санкционные риски.

В 2018 году регулятор дважды – в феврале и марте – снижал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Однако сентябре ЦБ пришлось повысить ключевую ставку до 7,5% годовых. Это произошло впервые с 2014 года. По словам экспертов, ЦБ пошел на такой шаг из-за резкого ослабления рубля, инфляционных рисков и санкций.

Рубль начал укрепляться к доллару и евро на Московской бирже после решения Банка России повысить ключевую ставку, свидетельствуют данные торгов. Доллар подешевел на 7 копеек – до 66,37 рубля, курс евро опустился на 10,2 копейки, до 74,95 рубля.

Что означает повышение ключевой ставки?

Ключевая ставка ЦБ – это ставка в процентах годовых, по которой Банк России дает кредиты коммерческим банкам на недельный срок. Как пояснили специалисты, для Центробанка это также максимальная ставка, по которой он готов принимать от банков денежные средства на депозиты. К этому показателю привязаны все остальные ставки по операциям ЦБ.

Ключевая ставка является базовой при расчете годовых процентных ставок по кредитам и депозитам в банках. От ее размера зависит, на каких условиях банковские клиенты могут брать займы или размещать свои деньги, то есть чем выше ключевая ставка, тем выгоднее людям вкладывать средства в банк и тем дороже оформлять кредитные договора. По сути, она выступает стоимостью денег, поэтому играет важную роль во взаимоотношениях банка и клиента.

Кроме того, ключевая ставка влияет на уровень инфляции в стране и объемы средств, находящихся в обращении. Если упростить, то чем дороже будут займы в банках, тем меньше спрос на них, а значит меньшее количество денег ЦБ РФ вливает на рынок через банки.

Для россиян уровень ключевой ставки очень важен, поскольку именно с его помощью сдерживается уровень инфляции, рост цен на потребительском рынке, корректируется девальвация и сохраняется стабильность экономики.