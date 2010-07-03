Росстат назвал сумму накоплений россиян

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Три триллиона рублей накопили россияне за минувший год, общий объем сбережений составил 33,6 триллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что это на 9,4 процента больше, чем годом ранее. Как и прежде, граждане больше доверяют свои деньги банкам: на депозитах числится 22,3 триллиона рублей. Остальное хранится в наличных и ценных бумагах.

По мнению аналитиков, в нынешнем году объем накоплений увеличится. Этому поспособствуют увеличивающиеся ставки по вкладам и рост инфляции, которая делает невыгодными крупные покупки. Хранить деньги эксперты советуют на депозитах от года и желательно в валюте.

В феврале Росстат заявил, что реальный размер пенсий в стране по итогам 2018 года вырос на 0,8 процента без учета единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году. Если учитывать единовременную выплату, то реальный размер пенсий в прошлом году уменьшился на 2,4 процента.

Средний размер назначенных пенсий в РФ в 2018 году стал больше на 3,7 процента, если не учитывать единовременную выплату. С ее учетом он вырос на 0,4 процента.