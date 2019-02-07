Росстат рассказал о росте реальных пенсий в 2018 году

Реальный размер пенсий в России по итогам 2018 года вырос на 0,8 процента без учета единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году, говорится в основном докладе Росстата.
Если учитывать единовременную выплату, то реальный размер пенсий в прошлом году уменьшился на 2,4 процента. Средний размер назначенных пенсий в 2018 году составил 13360 рублей.
По данным статистического ведомства, средний размер назначенных пенсий в РФ в 2018 году увеличился на 3,7 процента, если не учитывать единовременную выплату. С учетом разовой прибавки средний размер назначенных пенсий вырос на 0,4 процента.
В России также может появиться новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую. В Центральном банке и Министерстве финансов завершают разработку пакета законопроектов. Негосударственная пенсия будет формироваться как индивидуальной пенсионный капитал – она заменит текущую систему пенсионных накоплений.
Также сообщалось, что часть россиян сможет получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщинам она полагается с 55 лет, а мужчинам с 60. Это касается граждан, чей пенсионный возраст был изменен и кто заключил договор c НПФ до 31 декабря 2018 года.
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