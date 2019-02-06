В России может появиться новый вид пенсии

Новый вид пенсии, дополняющей обязательную страховую, может появиться в России. В Центральном банке и Министерстве финансов завершают разработку пакета законопроектов, сообщает "Российская газета".
По словам финансового омбудсмена, экс-советника главы Банка России по развитию пенсионной системы Юрия Воронина, негосударственная пенсия будет формироваться как индивидуальной пенсионный капитал. Она заменит нынешнюю систему пенсионных накоплений.
Основное отличие новой системы – это то, что индивидуальный пенсионный капитал станет собственностью работника. Его можно использовать на лечение тяжелых заболеваний, кроме того, средства могут наследоваться.
Воронин отметил, что россиян с низкой зарплатой в новую систему включать не будут. Он добавил, что граждане смогут участвовать в системе по своему усмотрению. Высокооплачиваемых работников включат в систему ИПК автоматически, но они смогут выйти из нее.
Ранее сообщалось, что часть россиян сможет получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщинам она положена с 55 лет, а мужчинам с 60. Это касается граждан, чей пенсионный возраст был изменен.
Речь идет о тех, кто заключил договор c НПФ до 31 декабря 2018 года. Но в Минтруде могут распространить подобную практику и на новые соглашения.
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