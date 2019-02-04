Негосударственную часть пенсии некоторым россиянам дадут раньше срока

Часть россиян сможет получать негосударственную часть пенсии по старым правилам. Женщинам она положена с 55 лет, а мужчинам с 60. Это касается граждан, чей пенсионный возраст был изменен.
Речь идет о тех, кто заключил договор c НПФ до 31 декабря прошлого года, сообщает газета "Известия". Но в Минтруде рассматривают возможность распространения подобной практики и на новые соглашения.
Гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев полагает, что распространение инициативы на новые договоры о НПО повысит спрос населения на формирование подобных накоплений. Президент НАПФ Константин Угрюмов считает, что новая мера может привести к несовпадению начальных сроков выплат личных и государственных средств.
НПО – негосударственное пенсионное обеспечение, благодаря которому россияне сами могут копить на будущую пенсию, делая добровольные отчисления. Размер и продолжительность платежей в НПФ определяет сам клиент. Сейчас в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) участвуют 4,6 миллиона человек. Общий объем их накоплений составляет 800 миллиардов рублей.
Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что в столице каждый седьмой пенсионер продолжает работать до 70 лет. Каждый четвертый москвич от пенсионного возраста до 65 лет тоже работает.
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