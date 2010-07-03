ЦБ может разрешить банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

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Центробанк рассматривает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам. Такие инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, рассказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Чтобы банкам было разрешено устанавливать отрицательные ставки, как это установлено, например, в Европе и ряде других стран <...> у рынка есть инициативы, но, как я сказала, решения такого не принято <...> Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенного изменения законодательства, поэтому мы сейчас изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется", – заявила она в разговоре с ТАСС.

Она отметила, что предложения по ведению отрицательных ставок по валютным вкладам поступают от крупных банков. Эти банки столкнулись с проблемой, когда они вынуждены размещать их за рубежом в иностранных банках с ущербом для себя из-за роста объема привлеченных средств.

Ранее сообщалось, что банки РФ стали снижать ставки по валютным вкладам. В частности, у 30 банков либо вообще нет вкладов в евро, либо есть, но с очень маленьким процентом (чаще – 0,01%, с редкими исключениями – 0,6-0,7%).

Также стало известно, что предельная сумма "рискованных" инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тысяч рублей в год. Данные следуют из поправок к законопроекту ЦБ о категоризации инвесторов.

