ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов

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Предельная сумма "рискованных" инвестиций для особо защищаемых инвесторов составит 50 тысяч рублей в год. Данные следуют из поправок к законопроекту Центробанка о категоризации инвесторов. Их приводит РБК.

Ранее регулятор обсуждал с рынком расширение этого лимита до 100 тысяч рублей.

Чтобы перейти в категорию, которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам нужно накопить 1,4 миллиона рублей. Предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит, в 400 тысяч. Сейчас пока обсуждаются конкретные значения сумм для инвестиций.

Согласно законопроекту, устанавливается новая градация частных инвесторов. Центробанк решил оставить три категории. Последняя версия поправок гласит, что квалифицированным считается инвестор, который а) распоряжается средствами от 10 миллионов рублей; б) распоряжается средствами от 1,4 миллиона рублей, если в последние полгода активно проводил биржевые сделки на сумму не менее 6 миллионов рублей; в) либо имеет существенный опыт работы на финансовых рынках, аттестат или сертификат, соответствующий стандартам саморегулируемой организации.

Ранее законопроект о категоризации инвесторов (он уже принят в первом чтении) вызвал вопросы у брокеров. Они отметили, что поправки могут создать препятствия для 70% новых инвесторов, и многие клиенты откажутся от услуг российских брокеров в пользу иностранных. Поправки будут обсуждаться в комитете Госдумы по финансовым рынкам 26 сентября.

