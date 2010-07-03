В палате представителей США одобрили доклад по импичменту Трампа

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Комитет палаты представителей США по разведке поддержал доклад в поддержку импичмента президенту Дональду Трампу, который подготовили демократы. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

За принятие документа проголосовали 13 человек, против – 9.

Следующим этапом станет рассмотрение вопроса об импичменте комитетом по судебным делам, который на основе доклада должен быть составлен из конкретных обвинений в адрес Трампа, передает RT.

Затем обвинения вынесут на голосование в палате представителей, и дело перейдет в сенат.

По мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, несмотря на принятие резолюции о начале публичного этапа импичмента Дональда Трампа, шансы демократов на успех в этом процессе очень малы. По его мнению, перспектив у импичмента почти нет, поскольку в конгрессе США нет единства мнений по этому вопросу.

Поводом для процесса импичмента против Трампа, инициированного Демократической партией, стало подозрение, что президент США задержал военную помощь Украине, требуя в обмен расследования против собственного политического противника Джо Байдена.

Контролируемая демократами палата представителей может вынести импичмент Трампу, однако в сенате республиканское большинство это решение не поддержит.